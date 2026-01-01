Inman Golf Guide
Golf Courses Near Inman
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Hutchinson, KansasPrivate5.07
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Hutchinson, KansasPublic4.66666666676
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Hutchinson, KansasSemi-Private
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Hutchinson, KansasPrivate
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McPherson, KansasPublic4.565463322765
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Hutchinson, KansasPublic/Municipal3.9910964386120
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Halstead, KansasPublic/Municipal5.01
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McPherson, KansasPrivate5.01
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McPherson, KansasPublic
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Hesston, KansasPublic4.230769230813
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