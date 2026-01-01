Sturgis Golf Guide
Sturgis Golf Courses
Golf Courses Near Sturgis
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Morganfield, KentuckySemi-Private4.110
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Cave in Rock, IllinoisPublic5.01
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Providence, KentuckyMunicipal4.01
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Marion, KentuckySemi-Private
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Salem, KentuckyPublic4.571428571414
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Mount Vernon, IndianaPrivate
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Madisonville, KentuckySemi-Private3.263157894719
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Mount Vernon, IndianaPrivate
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Henderson, KentuckyPublic/Community5.01
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Madisonville, KentuckySemi-Private4.42337461331
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