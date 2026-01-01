Fort Campbell Golf Guide
Golf Courses Near Fort Campbell
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Fort Campbell, TennesseeMilitary4.083259061239
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Clarksville, TennesseePublic2.96666666676
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Clarksville, TennesseePublic
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Clarksville, TennesseeSemi-Private2.02
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Clarksville, TennesseePrivate5.01
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Hopkinsville, KentuckyPrivate
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Clarksville, TennesseeSemi-Private1.45502645565
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Hopkinsville, KentuckyPublic/Municipal4.2898081158262
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Elkton, KentuckyPrivate
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Cadiz, KentuckySemi-Private3.538461538513
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