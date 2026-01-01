Paintsville Golf Guide
Paintsville Golf Courses
Golf Courses Near Paintsville
-
Prestonsburg, KentuckyPublic/Resort
-
Prestonsburg, KentuckyPublic4.5310579456300
-
Allen, KentuckyPublic
-
Pikeville, KentuckyPublic1.833333333311
-
Louisa, KentuckyMunicipal3.4584500467191
-
Pikeville, KentuckyPrivate5.01
-
West Liberty, KentuckyPublic3.33333333333
-
Olive Hill, KentuckyMunicipal/Resort3.7453906936137
-
Jackson, KentuckyPublic
See Also
-
2 courses | 300 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 191 reviews
-
2 courses | 12 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 0 reviews