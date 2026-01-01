Princeton Golf Guide
Princeton Golf Courses
Golf Courses Near Princeton
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Dawson Springs, KentuckyPublic/Resort3.458823529485
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Eddyville, KentuckyMunicipal4.8552380952226
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Cadiz, KentuckySemi-Private3.538461538513
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Marion, KentuckySemi-Private0.00
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Cadiz, KentuckyResort4.4645669291127
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Providence, KentuckyMunicipal4.01
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Madisonville, KentuckySemi-Private4.42337461331
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Salem, KentuckyPublic4.571428571414
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Gilbertsville, KentuckyResort4.5362318841207
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Madisonville, KentuckyPublic3.33333333333
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