Plaquemine Golf Guide
Plaquemine Golf Courses
Golf Courses Near Plaquemine
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Brusly, LouisianaSemi-Private0.00
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Baton Rouge, LouisianaPrivate4.52
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Baton Rouge, LouisianaPublic2.1850490196252
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Baton Rouge, LouisianaPublic/Municipal3.9404761905110
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Baton Rouge, LouisianaPublic/Municipal3.6757008248336
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Baton Rouge, LouisianaPrivate4.01
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Baton Rouge, LouisianaPrivate4.01
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Baton Rouge, LouisianaPublic/Municipal4.2041450504474
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Baton Rouge, LouisianaPublic4.1897556124107
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Baton Rouge, LouisianaPublic/Municipal3.704545454589
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