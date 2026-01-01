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Baton Rouge Golf Guide

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Baton Rouge
Courses: 21
Reviews: 3227
If it’s football season, head over to the LSU Tiger Stadium to watch a football game; their stadium won’t disappoint. There have been some renovations since it opened back in 1924, but now that the stadium can hold over 102,000 people, LSU Tiger Stadium is now the ninth largest stadium in the world.
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