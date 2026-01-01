Germantown Golf Guide
Germantown Golf Courses
Golf Courses Near Germantown
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Sterling, VirginiaPrivate5.03
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Sterling, VirginiaPrivate5.03
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Sterling, VirginiaPublic4.2337196344679
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Great Falls, VirginiaPrivate4.01
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Poolesville, MarylandPublic/Municipal3.970720720775
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Sterling, VirginiaPrivate3.574074074154
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Rockville, MarylandPrivate0.00
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Leesburg, VirginiaResort4.54
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Potomac, MarylandPublic/Municipal3.944341372978
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Herndon, VirginiaPublic/Municipal3.8557797475778
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