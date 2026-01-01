Maryland Golf Guide
Featured Maryland Destinations
-
32 courses | 7014 reviews
-
30 courses | 6250 reviews
Spotlight
Featured CoursesTop Rated CoursesRecently Reviewed Courses
Featured Courses
Potomac, Maryland
Private
4.5
4
Middletown, Maryland
Public
3.9003662536
455
Top Rated Courses
Berlin, Maryland
Public
4.9506802721
99
Berlin , Maryland
Public
4.8694779116
84
White Hall, Maryland
Public
4.8452380952
15
Bishopville, Maryland
Public
4.8013574661
133
Mount Airy, Maryland
Public/Municipal
4.7922705314
70
Clarksburg, Maryland
Public
4.7876106195
114
Middletown, Maryland
Semi-Private
4.7736773955
730
Havre de Grace, Maryland
Public
4.7616510372
436
Berlin, Maryland
Public
4.7202533187
528
Silver Spring, Maryland
Public
4.7193877551
113
Recently Reviewed Courses
Berlin, Maryland
Semi-Private
3.5204153102
821
Mount Airy, Maryland
Semi-Private
4.2608242365
679
Upper Marlboro, Maryland
Public
3.5320844848
1356
Walkersville, Maryland
Public
4.2243357916
1181
Oakland, Maryland
Public
4.2704285168
207
Crofton, Maryland
Public
3.3593671388
742
Arnold, Maryland
Semi-Private
3.8883412188
679
Mc Henry, Maryland
Resort
3.6198549856
217
Middletown, Maryland
Semi-Private
4.7736773955
730
Mitchellville, Maryland
Public/Municipal
4.3323573773
210
Maryland Golf Courses By Location
-
1 course | 414 reviews
-
2 courses | 85 reviews
-
3 courses | 56 reviews
-
2 courses | 6 reviews
-
2 courses | 724 reviews
-
7 courses | 166 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
1 course | 189 reviews
-
9 courses | 3991 reviews
-
5 courses | 3 reviews
-
1 course | 133 reviews
-
1 course | 1107 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 643 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 1 review
-
2 courses | 2 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 114 reviews
-
2 courses | 121 reviews
-
2 courses | 792 reviews
-
2 courses | 742 reviews
-
1 course | 447 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 686 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 58 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
3 courses | 219 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 607 reviews
-
1 course | 669 reviews
-
2 courses | 19 reviews
-
1 course | 10 reviews
-
1 course | 129 reviews
-
1 course | 237 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 374 reviews
-
5 courses | 683 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
5 courses | 456 reviews
-
2 courses | 562 reviews
-
1 course | 436 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
3 courses | 808 reviews
-
1 course | 366 reviews
-
1 course | 385 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 102 reviews
-
1 course | 7 reviews
-
3 courses | 797 reviews
-
1 course | 19 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 4 reviews
-
4 courses | 35 reviews
-
1 course | 683 reviews
-
2 courses | 334 reviews
-
1 course | 129 reviews
-
2 courses | 1185 reviews
-
2 courses | 214 reviews
-
3 courses | 751 reviews
-
1 course | 22 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 207 reviews
-
1 course | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 7 reviews
-
2 courses | 1 review
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 611 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
1 course | 28 reviews
-
2 courses | 1 review
-
2 courses | 9 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 75 reviews
-
2 courses | 82 reviews
-
1 course | 96 reviews
-
4 courses | 32 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
1 course | 20 reviews
-
6 courses | 7 reviews
-
1 course | 77 reviews
-
2 courses | 35 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
4 courses | 141 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 46 reviews
-
1 course | 104 reviews
-
2 courses | 4 reviews
-
1 course | 580 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 2535 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 163 reviews
-
3 courses | 105 reviews
-
1 course | 1181 reviews
-
1 course | 550 reviews
-
2 courses | 399 reviews
-
1 course | 119 reviews
-
2 courses | 97 reviews
-
2 courses | 15 reviews
-
1 course | 37 reviews
-
2 courses | 20 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
Maryland Golf Resorts
-
St. Michaels, MarylandGetting to the Inn at Perry Cabin located on the Eastern Shores can be part of the fun if you choose to “skip the bridge”. Guests can boat across Chesapeake Bay aboard Five Star, a 55-foot yacht that is the resort’s flagship. The 90-minute adventure is the perfect way to start and end a luxurious getaway. The 78-room inn dates back more than two…
-
McHenry, MarylandThe Wisp Resort’s 172 acres of ski terrain are heaven for winter-sports enthusiasts, but this resort offers so much more year-round. It is an outdoor playground for all ages thanks to Deep Creek Lake and an endless array of mountainous adventures: canopy tours, segways, mountain biking, a mountain coaster, disc golf, 36 holes of regular golf, gem…