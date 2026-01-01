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Maryland Golf Guide

Maryland By The Numbers

189 courses | 28143 reviews

Maryland Review Stats

Average Rating

3.9
3.9
Total 28143 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
76
3-4 Stars
53
2-3 Stars
12
1-2 Stars
3
N/A
29
Avg. Course Layout
4.1
Avg. Off-Course Amenities
3.7
Avg. Value for the Money
4.1
Avg. Pace of Play
4.1
Avg. Staff Friendliness
4.4
Avg. Course Conditions
3.8

Featured Maryland Destinations

baltimoremaryland.jpeg
Baltimore
Courses: 86
Reviews: 12165
Baltimore is more than crab cakes and the Orioles. It also has a popular golf scene. Start at Greystone Golf Course in nearby White Hall. Designed by Joe Lee, the championship course includes 140 feet of elevation changes.
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Rum Pointe Seaside Golf Links: #8
Rum Pointe Golf Course
Berlin, Maryland
Public
4.9506802721
99
Write Review
GlenRiddle GC - Man O' War: #12
GlenRiddle Golf Club - Man O' War Course
Berlin , Maryland
Public
4.8694779116
84
Write Review
Greystone GC
Greystone Golf Course
White Hall, Maryland
Public
4.8452380952
15
Write Review
The Links At Lighthouse Sound: #4
The Links At Lighthouse Sound
Bishopville, Maryland
Public
4.8013574661
133
Write Review
Rattlewood GC
Rattlewood Golf Course
Mount Airy, Maryland
Public/Municipal
4.7922705314
70
Write Review
Little Bennett GC: Driving range
Little Bennett Golf Course
Clarksburg, Maryland
Public
4.7876106195
114
Write Review
Maryland National GC: #10
View Tee Times
Maryland National Golf Club
Middletown, Maryland
Semi-Private
4.7736773955
730
Write Review
Bulle Rock GC: #2
View Tee Times
Bulle Rock Golf Club
Havre de Grace, Maryland
Public
4.7616510372
436
Write Review
Eagle's Landing: #10
View Tee Times
Eagle's Landing
Berlin, Maryland
Public
4.7202533187
528
Write Review
Hampshire Greens GC: #17
Hampshire Greens Golf Course
Silver Spring, Maryland
Public
4.7193877551
113
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
River Run GC
View Tee Times
River Run Golf Course
Berlin, Maryland
Semi-Private
3.5204153102
821
Write Review
Links at Challedon
View Tee Times
Links at Challedon
Mount Airy, Maryland
Semi-Private
4.2608242365
679
Write Review
Lake Presidential GC
View Tee Times
Lake Presidential Golf Club
Upper Marlboro, Maryland
Public
3.5320844848
1356
Write Review
Glade Valley GC
View Tee Times
Glade Valley Golf Club
Walkersville, Maryland
Public
4.2243357916
1181
Write Review
Oakland GC: #12
View Tee Times
Oakland Golf Club
Oakland, Maryland
Public
4.2704285168
207
Write Review
Walden GC
View Tee Times
Walden Golf Club
Crofton, Maryland
Public
3.3593671388
742
Write Review
Bay Hills GC: #18
View Tee Times
Bay Hills Golf Club
Arnold, Maryland
Semi-Private
3.8883412188
679
Write Review
Lodestone GC: #16
View Tee Times
Lodestone Golf Club
Mc Henry, Maryland
Resort
3.6198549856
217
Write Review
Maryland National GC: #10
View Tee Times
Maryland National Golf Club
Middletown, Maryland
Semi-Private
4.7736773955
730
Write Review
Enterprise GC
View Tee Times
Enterprise Golf Course
Mitchellville, Maryland
Public/Municipal
4.3323573773
210
Write Review

Maryland Golf Courses By Location

Maryland Golf Resorts

  • Links at Perry Cabin: #17, #16
    The Inn at Perry Cabin
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    Getting to the Inn at Perry Cabin located on the Eastern Shores can be part of the fun if you choose to “skip the bridge”. Guests can boat across Chesapeake Bay aboard Five Star, a 55-foot yacht that is the resort’s flagship. The 90-minute adventure is the perfect way to start and end a luxurious getaway. The 78-room inn dates back more than two…
  • Fantasy Valley GC: #10
    Wisp Resort
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