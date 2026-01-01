Urbana Golf Guide
Urbana Golf Courses
Golf Courses Near Urbana
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Ijamsville, MarylandSemi-Private4.0985079291255
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Ijamsville, MarylandPublic4.6451926912551
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Ijamsville, MarylandPrivate3.52
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Clarksburg, MarylandPublic4.7876106195114
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Frederick, MarylandPublic
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Frederick, MarylandPublic
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Frederick, MarylandPublic
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Frederick, MarylandMunicipal4.2900574915682
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Mount Airy, MarylandPublic3.52
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Mount Airy, MarylandPublic/Municipal4.792270531470
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