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Lenox Golf Courses

Golf Courses Near Lenox

Lenox Golf Resorts

  • The Golf Club at Wyndhurst Manor & Club
    Wyndhurst Manor & Club
    Lenox, Massachusetts
    Hidden on 380 acres in the Berkshires of western Massachusetts, The Wyndhurst Manor & Club (formerly Cranwell Resort) in Lenox features 46 rooms, including 19 suites, spread out among a historic mansion and Beacher’s Cottage that deliver the grandeur of the Gilded Age. The accommodations offer sweeping views of the course and rolling hills.…

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