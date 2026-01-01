Stockbridge Golf Guide
Stockbridge Golf Courses
Golf Courses Near Stockbridge
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Lee, MassachusettsSemi-Private4.01
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Lenox, MassachusettsPublic/Resort4.660633484241
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Great Barrington, MassachusettsPrivate
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Great Barrington, MassachusettsPublic3.02
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Pittsfield, MassachusettsPrivate
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Pittsfield, MassachusettsPrivate
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Pittsfield, MassachusettsSemi-Private4.52
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Hinsdale, MassachusettsPublic4.05
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Dalton, MassachusettsSemi-Private4.8943722944166
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Craryville, New YorkPublic2.409090909112
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