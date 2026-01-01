Home / Courses / World / USA / Massachusetts

Mashpee Golf Guide

Mashpee Golf Courses

Golf Courses Near Mashpee

Mashpee Golf Resorts

  • The Club at New Seabury - Ocean
    The Club at New Seabury
    Mashpee, Massachusetts
    Contrary to what some people realize, The Club at New Seabury is accessible for non-members, thanks to stay-and-play accommodations: 19 two-bedroom, two-bathroom Sea Quarter Cottages. These lodgings are tucked into a quiet section of the property between the first and 10th holes of the Dunes Course. Nicely appointed and built in classic Cape Cod…

See Also

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me