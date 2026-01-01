Newburyport Golf Guide
Newburyport Golf Courses
Golf Courses Near Newburyport
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Amesbury, MassachusettsSemi-Private0.00
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Newbury, MassachusettsSemi-Private3.909090909111
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Haverhill, MassachusettsPrivate/Community5.01
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East Kingston, New HampshirePublic4.25
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Rowley, MassachusettsSemi-Private4.42857142863
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East Kingston, New HampshirePublic4.25
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Haverhill, MassachusettsPrivate5.01
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Georgetown, MassachusettsPublic3.636363636411
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Ipswich, MassachusettsPrivate4.01
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Bradford, MassachusettsPublic4.0168
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