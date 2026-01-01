Georgetown Golf Guide
Georgetown Golf Courses
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Georgetown, MassachusettsPublic3.636363636411
Golf Courses Near Georgetown
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Bradford, MassachusettsPublic4.0168
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Boxford, MassachusettsPublic
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Boxford, MassachusettsPublic
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Rowley, MassachusettsSemi-Private4.42857142863
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Boxford, MassachusettsPublic
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Haverhill, MassachusettsPrivate/Community5.01
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North Andover, MassachusettsPrivate4.01
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Topsfield, MassachusettsPublic2.33333333333
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Ipswich, MassachusettsPrivate4.01
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Newbury, MassachusettsSemi-Private3.909090909111
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