Newbury Golf Guide
Newbury Golf Courses
Golf Courses Near Newbury
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Rowley, MassachusettsSemi-Private4.42857142863
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Ipswich, MassachusettsPrivate4.01
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Newburyport, MassachusettsPublic
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Ipswich, MassachusettsPrivate
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Georgetown, MassachusettsPublic3.636363636411
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Topsfield, MassachusettsPublic2.33333333333
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Amesbury, MassachusettsSemi-Private
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Ipswich, MassachusettsPublic5.01
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Haverhill, MassachusettsPrivate/Community5.01
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Bradford, MassachusettsPublic4.0168
See Also
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