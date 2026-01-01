Northfield Golf Guide
Northfield Golf Courses
Golf Courses Near Northfield
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Bernardston, MassachusettsSemi-Private4.7374488257648
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Gill, MassachusettsPublic5.01
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Greenfield, MassachusettsSemi-Private3.83673469398
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Turners Falls, MassachusettsSemi-Private0.00
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Greenfield, MassachusettsPublic3.01
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Brattleboro, VermontSemi-Private4.010781671254
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Spofford, New HampshireSemi-Private1.52
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Athol, MassachusettsSemi-Private4.0220125786107
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Keene, New HampshireSemi-Private5.02
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Keene, New HampshirePublic4.96666666676
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