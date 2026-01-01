Petersham Golf Guide
Golf Courses Near Petersham
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Athol, MassachusettsSemi-Private4.0220125786107
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Templeton, MassachusettsPublic3.499484004132
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Barre, MassachusettsPublic/Resort0.00
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Gardner, MassachusettsPublic4.1393427741202
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Oakham, MassachusettsSemi-Private4.3617328864225
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Westminster, MassachusettsSemi-Private3.66113872663
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Gilbertville, MassachusettsSemi-Private4.41666666673
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Westminster, MassachusettsPublic4.25
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Rutland, MassachusettsPublic3.399271708799
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Fitchburg, MassachusettsPrivate0.00
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