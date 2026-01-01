Brattleboro Golf Guide
Brattleboro Golf Courses
Golf Courses Near Brattleboro
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Spofford, New HampshireSemi-Private1.52
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Wilmington, VermontPublic/Resort0.00
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Northfield, MassachusettsSemi-Private4.25
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Bernardston, MassachusettsSemi-Private4.7374488257648
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Keene, New HampshireSemi-Private5.02
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West Dover, VermontResort4.094155844289
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Keene, New HampshirePublic4.96666666676
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Walpole, New HampshirePublic4.94285714296
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Keene, New HampshirePublic4.96666666676
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Gill, MassachusettsPublic5.01
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