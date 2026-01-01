Spofford Golf Guide
Spofford Golf Courses
Golf Courses Near Spofford
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Keene, New HampshireSemi-Private5.02
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Keene, New HampshirePublic4.96666666676
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Keene, New HampshirePublic4.96666666676
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Brattleboro, VermontSemi-Private4.010781671254
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Walpole, New HampshirePublic4.94285714296
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Northfield, MassachusettsSemi-Private4.25
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Dublin, New HampshirePrivate0.00
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Bernardston, MassachusettsSemi-Private4.7374488257648
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Jaffrey, New HampshireSemi-Private3.676470588268
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Gill, MassachusettsPublic5.01
See Also
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