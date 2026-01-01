South Hamilton Golf Guide
South Hamilton Golf Courses
Golf Courses Near South Hamilton
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Wenham, MassachusettsSemi-Private4.33333333333
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Wenham, MassachusettsPublic
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Beverly, MassachusettsPublic3.85
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Ipswich, MassachusettsPublic5.01
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Ipswich, MassachusettsPrivate
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Essex, MassachusettsPublic4.01
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Topsfield, MassachusettsPublic2.33333333333
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Manchester-by-the-Sea, MassachusettsPrivate4.71428571433
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Salem, MassachusettsPrivate4.66666666673
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Middleton, MassachusettsResort5.01
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