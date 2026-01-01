Salem Golf Guide
Salem Golf Courses
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Salem, MassachusettsPrivate4.66666666673
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Salem, MassachusettsMunicipal3.85
Golf Courses Near Salem
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Peabody, MassachusettsMunicipal4.134615384652
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Marblehead, MassachusettsPrivate5.01
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Peabody, MassachusettsPrivate
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Beverly, MassachusettsPublic3.85
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Lynn, MassachusettsSemi-Private4.45
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Wenham, MassachusettsPublic
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Wenham, MassachusettsSemi-Private4.33333333333
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Middleton, MassachusettsResort5.01
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Saugus, MassachusettsPublic4.25
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South Hamilton, MassachusettsPrivate
Salem Driving Ranges
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