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Frankenmuth Golf Guide

Frankenmuth Golf Courses

Golf Courses Near Frankenmuth

Frankenmuth Golf Resorts

  • The Fortress
    Zehnder's Splash Village Hotel & Waterpark
    Frankenmuth, Michigan
    The Zehnder's Splash Village Hotel & Waterpark was built for family getaways, but golfers can stay to enjoy a round at the nearby Fortress, long considered one of mid-Michigan's toughest and best tracks. The Zehnder's family has transformed Frankenmuth into a vacation getaway convenient for metro Detroiters. The chicken dinners at Zehnder's…

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