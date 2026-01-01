Frankenmuth Golf Guide
Frankenmuth Golf Courses
Golf Courses Near Frankenmuth
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Vassar, MichiganPublic4.5235294118196
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Bridgeport, MichiganPublic3.686539480759
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Reese, MichiganPublic4.71428571433
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Clio, MichiganPrivate4.45
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Vassar, MichiganSemi-Private3.741176470685
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Clio, MichiganPublic0.00
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Vassar, MichiganPublic3.399385560738
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Mount Morris, MichiganPublic4.88888888894
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Montrose, MichiganPublic4.3134513555198
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Saginaw, MichiganPublic1.20833333335
Frankenmuth Golf Resorts
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Frankenmuth, MichiganThe Zehnder's Splash Village Hotel & Waterpark was built for family getaways, but golfers can stay to enjoy a round at the nearby Fortress, long considered one of mid-Michigan's toughest and best tracks. The Zehnder's family has transformed Frankenmuth into a vacation getaway convenient for metro Detroiters. The chicken dinners at Zehnder's…
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