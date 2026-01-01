Vassar Golf Guide
Vassar Golf Courses
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Vassar, MichiganPublic4.5235294118196
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Vassar, MichiganSemi-Private3.741176470685
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Vassar, MichiganPublic3.399385560738
Golf Courses Near Vassar
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Frankenmuth, MichiganPublic4.8014285714272
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Reese, MichiganPublic4.71428571433
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Bridgeport, MichiganPublic3.686539480759
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Mayville, MichiganPublic4.01
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Clio, MichiganPublic0.00
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Caro, MichiganPublic4.117647058815
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Caro, MichiganPublic3.01
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Clio, MichiganPrivate4.45
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Mount Morris, MichiganPublic4.88888888894
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Flint, MichiganPublic3.52
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