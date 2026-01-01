Clinton Township Golf Guide
Clinton Township Golf Courses
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Clinton Township, MichiganPublic3.2100758108528
Golf Courses Near Clinton Township
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Sterling Heights, MichiganPublic4.14285714297
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Macomb, MichiganSemi-Private3.636631016173
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Sterling Heights, MichiganPublic4.14285714297
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Macomb, MichiganPublic
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Mount Clemens, MichiganPrivate5.03
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Macomb, MichiganPublic
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Sterling Heights, MichiganPublic4.210
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Macomb, MichiganPublic
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Macomb, MichiganPublic4.33333333333
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Fraser, MichiganPublic1.66666666672
Clinton Township Driving Ranges
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