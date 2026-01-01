Portage Golf Guide
Portage Golf Courses
Golf Courses Near Portage
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Kalamazoo, MichiganPrivate
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Kalamazoo, MichiganPrivate
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Kalamazoo, MichiganPublic/Municipal4.3831719291158
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Vicksburg, MichiganPublic
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Scotts, MichiganSemi-Private3.733333333330
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Kalamazoo, MichiganPublic4.22413793158
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Vicksburg, MichiganPublic4.222222222218
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Kalamazoo, MichiganMunicipal3.65
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Schoolcraft, MichiganPublic3.6399116348140
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Kalamazoo, MichiganPublic3.01
See Also
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1 course | 30 reviews
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2 courses | 18 reviews
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1 course | 140 reviews
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11 courses | 459 reviews
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3 courses | 5 reviews
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1 course | 9 reviews
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0 courses | 0 reviews
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3 courses | 94 reviews
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2 courses | 411 reviews
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1 course | 0 reviews