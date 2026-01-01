Three Rivers Golf Guide
Three Rivers Golf Courses
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Three Rivers, MichiganPublic3.742857142935
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Three Rivers, MichiganSemi-Private3.586206896629
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Three Rivers, MichiganPublic3.933333333330
Golf Courses Near Three Rivers
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Schoolcraft, MichiganPublic3.6399116348140
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Vicksburg, MichiganPublic0.00
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Vicksburg, MichiganPublic4.222222222218
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Centreville, MichiganResort4.66666666673
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Sturgis, MichiganPublic4.33333333333
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Portage, MichiganPrivate5.01
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Sturgis, MichiganPrivate5.01
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Scotts, MichiganSemi-Private3.733333333330
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Lawton, MichiganPublic3.88888888899
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Sturgis, MichiganPublic4.01
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