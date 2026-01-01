Dadeville Golf Guide
Dadeville Golf Courses
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Dadeville, AlabamaResort4.5709939148118
Golf Courses Near Dadeville
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Alexander City, AlabamaPrivate
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Alexander City, AlabamaPrivate/Resort4.01
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Jacksons Gap, AlabamaPublic4.2534716014130
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Auburn, AlabamaPrivate4.01
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Goodwater, AlabamaSemi-Private
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Wetumpka, AlabamaPublic
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Auburn, AlabamaPublic3.8905183991113
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Wetumpka, AlabamaPublic3.867366946824
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Opelika, AlabamaPublic4.542857142970
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Opelika, AlabamaPublic4.542857142970
Dadeville Golf Resorts
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Dadeville, AlabamaThe Traditions Golf Course at Stillwaters features a 6,906-yard Kurt Sandness design and the Courtside Inn at Stillwaters. The inn is steps from the driving range that overlooks Beaver Lake. Each private unit is appointed with two double beds, one bath, a dorm-sized refrigerator, coffee pot and cable television. Copper's Grill is located inside…
See Also
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