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Dadeville Golf Guide

Dadeville Golf Courses

Golf Courses Near Dadeville

Dadeville Golf Resorts

  • StillWaters GC: Clubhouse
    Courtside Inn at Stillwaters
    Dadeville, Alabama
    The Traditions Golf Course at Stillwaters features a 6,906-yard Kurt Sandness design and the Courtside Inn at Stillwaters. The inn is steps from the driving range that overlooks Beaver Lake. Each private unit is appointed with two double beds, one bath, a dorm-sized refrigerator, coffee pot and cable television. Copper's Grill is located inside…

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