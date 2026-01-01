Alexander City Golf Guide
Alexander City Golf Courses
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Alexander City, AlabamaPrivate
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Alexander City, AlabamaPrivate/Resort4.01
Golf Courses Near Alexander City
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Jacksons Gap, AlabamaPublic4.2534716014130
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Dadeville, AlabamaResort4.5709939148118
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Goodwater, AlabamaSemi-Private
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Wetumpka, AlabamaPublic
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Wetumpka, AlabamaPublic3.867366946824
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Montgomery, AlabamaPublic3.454545454511
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Auburn, AlabamaPrivate4.01
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Millbrook, AlabamaMunicipal/Public
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Montgomery, AlabamaPrivate
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Montgomery, AlabamaPublic4.2475742874135
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