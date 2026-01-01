Opelika Golf Guide
Opelika Golf Courses
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Opelika, AlabamaPrivate4.83333333333
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Opelika, AlabamaPublic
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Opelika, AlabamaPublic
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Opelika, AlabamaPublic
Golf Courses Near Opelika
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Auburn, AlabamaMunicipal3.666666666724
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Auburn, AlabamaPrivate4.01
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Auburn, AlabamaPrivate4.01
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Auburn, AlabamaPublic3.8905183991113
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Valley, AlabamaPublic1.01
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Lanett, AlabamaPublic1.745098039217
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Dadeville, AlabamaResort4.5709939148118
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Phenix City, AlabamaPublic/Municipal3.54
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Columbus, GeorgiaPrivate0.00
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Columbus, GeorgiaPublic4.02
Opelika Golf Resorts
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Opelika, AlabamaThe Auburn Marriott Opelika Resort & Spa at Grand National provides 221 updated rooms facing Lake Saugahatchee. It is the perfect place to stay to play the 54-hole Grand National facility on the Robert Trent Jones Golf Trail. Resort-style pools with bar service, eight tennis courses, 13 meeting rooms, the Southern Oak restaurant and a spa are…
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