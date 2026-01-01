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Opelika Golf Guide

Opelika Golf Courses

Golf Courses Near Opelika

Opelika Golf Resorts

  • Links at Grand National GC: #18
    Auburn Marriott Opelika Resort & Spa at Grand National
    Opelika, Alabama
    The Auburn Marriott Opelika Resort & Spa at Grand National provides 221 updated rooms facing Lake Saugahatchee. It is the perfect place to stay to play the 54-hole Grand National facility on the Robert Trent Jones Golf Trail. Resort-style pools with bar service, eight tennis courses, 13 meeting rooms, the Southern Oak restaurant and a spa are…

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