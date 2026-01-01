Fairfax Golf Guide
Fairfax Golf Courses
Golf Courses Near Fairfax
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Morton, MinnesotaPublic5.05
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Sleepy Eye, MinnesotaSemi-Private4.02
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Winthrop, MinnesotaSemi-Private4.730676328529
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Redwood Falls, MinnesotaSemi-Private4.280112044811
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Olivia, MinnesotaSemi-Private3.22916666679
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Buffalo Lake, MinnesotaPublic4.148148148110
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New Ulm, MinnesotaSemi-Private4.02
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Springfield, MinnesotaSemi-Private4.01
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Hutchinson, MinnesotaSemi-Private4.33333333333
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Hutchinson, MinnesotaPublic1.01
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