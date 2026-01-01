Sleepy Eye Golf Guide
Sleepy Eye Golf Courses
Golf Courses Near Sleepy Eye
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Springfield, MinnesotaSemi-Private
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New Ulm, MinnesotaSemi-Private4.02
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Fairfax, MinnesotaSemi-Private
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Morton, MinnesotaPublic5.05
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Sanborn, MinnesotaPublic
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Madelia, MinnesotaPublic/Municipal0.00
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Saint James, MinnesotaSemi-Private3.83333333332
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Winthrop, MinnesotaSemi-Private4.730676328529
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Mountain Lake, MinnesotaSemi-Private4.33333333332
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Redwood Falls, MinnesotaSemi-Private4.280112044811
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