Springfield Golf Guide
Springfield Golf Courses
Golf Courses Near Springfield
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Sanborn, MinnesotaPublic
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Sleepy Eye, MinnesotaSemi-Private4.02
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Morton, MinnesotaPublic5.05
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Mountain Lake, MinnesotaSemi-Private4.33333333332
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Fairfax, MinnesotaSemi-Private
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Redwood Falls, MinnesotaSemi-Private4.280112044811
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Windom, MinnesotaSemi-Private3.01
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New Ulm, MinnesotaSemi-Private4.02
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Saint James, MinnesotaSemi-Private3.83333333332
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Westbrook, MinnesotaSemi-Private
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