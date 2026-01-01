New Ulm Golf Guide
New Ulm Golf Courses
Golf Courses Near New Ulm
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Sleepy Eye, MinnesotaSemi-Private4.02
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Winthrop, MinnesotaSemi-Private4.730676328529
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Madelia, MinnesotaPublic/Municipal0.00
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North Mankato, MinnesotaPublic4.71428571432
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Fairfax, MinnesotaSemi-Private
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Saint James, MinnesotaSemi-Private3.83333333332
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Mankato, MinnesotaPublic
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Mankato, MinnesotaPrivate0.00
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Springfield, MinnesotaSemi-Private
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Saint Peter, MinnesotaSemi-Private3.705882352911
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