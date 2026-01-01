Hayfield Golf Guide
Hayfield Golf Courses
Golf Courses Near Hayfield
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Blooming Prairie, MinnesotaPublic4.16666666673
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Dodge Center, MinnesotaSemi-Private4.01
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Austin, MinnesotaPublic
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Austin, MinnesotaPublic
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Austin, MinnesotaPublic
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Mantorville, MinnesotaSemi-Private4.01
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Austin, MinnesotaPrivate5.02
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Byron, MinnesotaPrivate3.52
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Rochester, MinnesotaPublic4.789473684220
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Owatonna, MinnesotaPublic
See Also
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