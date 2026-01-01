Dodge Center Golf Guide
Dodge Center Golf Courses
Golf Courses Near Dodge Center
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Mantorville, MinnesotaSemi-Private
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Hayfield, MinnesotaPublic1.01
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Byron, MinnesotaPrivate3.52
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Blooming Prairie, MinnesotaPublic4.16666666673
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Pine Island, MinnesotaPublic4.357003760484
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Owatonna, MinnesotaPublic
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Rochester, MinnesotaPublic/Municipal
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Rochester, MinnesotaPrivate
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Owatonna, MinnesotaPublic/Municipal4.382352941211
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Kenyon, MinnesotaSemi-Private
See Also
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