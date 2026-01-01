Owatonna Golf Guide
Owatonna Golf Courses
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Owatonna, MinnesotaPublic/Municipal4.382352941211
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Owatonna, MinnesotaPublic
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Owatonna, MinnesotaPrivate
Golf Courses Near Owatonna
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Faribault, MinnesotaPublic
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Blooming Prairie, MinnesotaPublic4.16666666673
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Waseca, MinnesotaSemi-Private4.4276018125
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Faribault, MinnesotaPublic4.5022987879185
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Faribault, MinnesotaSemi-Private4.368983957254
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Dodge Center, MinnesotaSemi-Private
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New Richland, MinnesotaPublic
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Kenyon, MinnesotaSemi-Private
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Hayfield, MinnesotaPublic1.01
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Mantorville, MinnesotaSemi-Private
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