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McGregor Golf Courses

Golf Courses Near McGregor

McGregor Golf Resorts

  • Minnesota National GC - Championship
    Minnesota National
    McGregor, Minnesota
    The Minnesota National Golf Course is a unique property with 27 holes, an RV park with 49 hookups and lake access, a restaurant and two townhomes and an executive log home available for stay-and-plays. The townhomes can sleep two foursomes – eight guests – and the home 10 guests. Shillelagh's Tap & Grill serves a full menu of food, plus nine craft…

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