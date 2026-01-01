McGregor Golf Guide
McGregor Golf Courses
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McGregor, MinnesotaSemi-Private4.7225
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McGregor, MinnesotaSemi-Private
Golf Courses Near McGregor
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Hill City, MinnesotaPublic/Resort
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Floodwood, MinnesotaPublic
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Aitkin, MinnesotaPublic
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Deerwood, MinnesotaSemi-Private3.66666666679
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Sturgeon Lake, MinnesotaPublic
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Deerwood, MinnesotaResort
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Deerwood, MinnesotaResort
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Sturgeon Lake, MinnesotaSemi-Private
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Garrison, MinnesotaPublic
McGregor Golf Resorts
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McGregor, MinnesotaThe Minnesota National Golf Course is a unique property with 27 holes, an RV park with 49 hookups and lake access, a restaurant and two townhomes and an executive log home available for stay-and-plays. The townhomes can sleep two foursomes – eight guests – and the home 10 guests. Shillelagh's Tap & Grill serves a full menu of food, plus nine craft…
See Also
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2 courses | 0 reviews
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0 courses | 0 reviews