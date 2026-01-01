Deerwood, Minnesota

The Ruttger’s Bay Lake Lodge in Deerwood, Minn., has something for everyone. Cabins, villas, cottages or a lodge are available for overnight stays. Ruby’s Restaurant, the Bear Pine Bar and Auntie M’s Coffeehouse will curb your cravings. The main lodge is stocked with a game room featuring ping pong, a pool table and other games; indoor and outdoor…