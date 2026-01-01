Deerwood Golf Guide
Deerwood Golf Courses
-
Deerwood, MinnesotaSemi-Private3.66666666679
-
Deerwood, MinnesotaResort5.01
-
Deerwood, MinnesotaResort5.01
Golf Courses Near Deerwood
-
Garrison, MinnesotaPublic
-
Aitkin, MinnesotaPublic
-
Merrifield, MinnesotaPublic
-
Garrison, MinnesotaSemi-Private4.514
-
Breezy Point, MinnesotaResort3.022
-
Crosslake, MinnesotaPublic
-
Crosslake, MinnesotaPublic
-
Crosslake, MinnesotaPublic
-
Breezy Point, MinnesotaResort4.92521
-
Crosslake, MinnesotaPublic
Deerwood Golf Resorts
-
Deerwood, MinnesotaThe Ruttger’s Bay Lake Lodge in Deerwood, Minn., has something for everyone. Cabins, villas, cottages or a lodge are available for overnight stays. Ruby’s Restaurant, the Bear Pine Bar and Auntie M’s Coffeehouse will curb your cravings. The main lodge is stocked with a game room featuring ping pong, a pool table and other games; indoor and outdoor…
See Also
-
2 courses | 14 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
4 courses | 6 reviews
-
3 courses | 85 reviews
-
5 courses | 5 reviews
-
2 courses | 1 review
-
4 courses | 10 reviews
-
2 courses | 5 reviews