New Richland Golf Guide
New Richland Golf Courses
Golf Courses Near New Richland
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Alden, MinnesotaSemi-Private4.52
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Clarks Grove, MinnesotaSemi-Private
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Waseca, MinnesotaSemi-Private4.4276018125
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Wells, MinnesotaPublic/Municipal
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Albert Lea, MinnesotaPublic4.333333333312
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Owatonna, MinnesotaPrivate
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Albert Lea, MinnesotaPublic4.863678804949
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Janesville, MinnesotaPublic3.857142857110
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Owatonna, MinnesotaPublic/Municipal4.382352941211
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Blooming Prairie, MinnesotaPublic4.16666666673
See Also
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