Waseca Golf Guide
Waseca Golf Courses
Golf Courses Near Waseca
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Janesville, MinnesotaPublic3.857142857110
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Owatonna, MinnesotaPrivate
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New Richland, MinnesotaPublic
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Owatonna, MinnesotaPublic/Municipal4.382352941211
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Owatonna, MinnesotaPublic
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Faribault, MinnesotaPublic
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Faribault, MinnesotaSemi-Private4.368983957254
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Faribault, MinnesotaPublic4.5022987879185
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Mankato, MinnesotaPublic4.01
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Blooming Prairie, MinnesotaPublic4.16666666673
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