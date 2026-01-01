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Flowood Golf Guide

Flowood Golf Courses

Golf Courses Near Flowood

Flowood Golf Resorts

  • Refuge
    Refuge Hotel and Conference Center
    Flowood, Mississippi
    The Refuge Hotel & Conference Center is scheduled to open in 2021 adjacent to a newly redesigned municipal golf course. The hotel will house 200 rooms, spa, culinary school, dining and lounge areas and a 54,000-square-foot conference center. A resort pool, 15-acre lake with walking paths and event lawn add outdoor amenities.

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