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Jackson Golf Guide

Jackson Golf Courses

Golf Courses Near Jackson

Jackson Golf Resorts

  • Eagle Mountain GC
    Eagle Mountain House & Golf Club
    Jackson, New Hampshire
    The historic Eagle Mountain House & Golf Club remains as a grand hotel in New Hampshire's White Mountains. Dating to 1879, Eagle Mountain House is recognized as a Historic Hotel of America that delivers a four-seasons vacation. The Highfields Restaurant and Eagle Landing Tavern serve as gathering places for family and friends. The 280-foot…
  • Wentworth GC: #8
    The Wentworth an Elegant Country Inn
    Jackson, New Hampshire
    The Wentworth is nestled in the White Mountains of New Hampshire. The 61-room inn is within close proximity of outdoor adventures from cross country skiing in winter to golf, hiking and horseback riding in the summer. A visit will throw you back to a more relaxing time. Guests can stay in a comfortable room or more spacious condo. A spa, fitness…

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