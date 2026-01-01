Litchfield Golf Guide
Litchfield Golf Courses
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Litchfield, New HampshirePublic5.01
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Litchfield, New HampshirePublic4.03333333336
Golf Courses Near Litchfield
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Londonderry, New HampshirePublic5.01
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Bedford, New HampshirePrivate4.01
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Amherst, New HampshirePublic4.029411764716
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Hudson, New HampshirePublic4.524509803915
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Amherst, New HampshirePublic4.243243243274
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Amherst, New HampshirePublic1.01
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Derry, New HampshireSemi-Private3.45
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Amherst, New HampshirePublic4.42857142862
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Manchester, New HampshirePublic/Municipal3.02
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Windham, New HampshirePublic4.1978883861314
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