Derry Golf Guide
Derry Golf Courses
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Derry, New HampshirePublic3.90196078439
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Derry, New HampshirePublic3.33333333333
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Derry, New HampshireSemi-Private3.45
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Derry, New HampshirePublic4.4082392181178
Golf Courses Near Derry
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Windham, New HampshirePublic4.1978883861314
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Atkinson, New HampshireResort5.010
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Atkinson, New HampshireResort3.457142857151
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Londonderry, New HampshirePublic5.01
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Haverhill, MassachusettsSemi-Private3.9949204734496
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Kingston, New HampshireSemi-Private1.87597
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Haverhill, MassachusettsPrivate0.00
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Salem, New HampshireSemi-Private4.6642911287558
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Haverhill, MassachusettsPublic0.00
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Litchfield, New HampshirePublic5.01
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