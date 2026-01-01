Pelham Golf Guide
Pelham Golf Courses
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Pelham, New HampshireSemi-Private3.370609782448
Golf Courses Near Pelham
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Salem, New HampshireSemi-Private4.6642911287558
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Dracut, MassachusettsSemi-Private3.02
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Methuen, MassachusettsPublic3.16666666676
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Windham, New HampshirePublic4.1978883861314
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Hudson, New HampshirePublic4.52
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Tewksbury, MassachusettsPublic1.33333333339
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Lowell, MassachusettsPrivate0.00
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Hudson, New HampshirePublic3.66666666673
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Methuen, MassachusettsPublic4.3459652094395
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Hudson, New HampshirePublic4.524509803915
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