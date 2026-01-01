Brick Golf Guide
Brick Golf Courses
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Brick, New JerseyResort/Private
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Brick, New JerseyPublic/Municipal4.078281998805
Golf Courses Near Brick
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Lakewood, New JerseyPrivate4.01
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Lakewood, New JerseyPrivate
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Lakewood, New JerseyPrivate
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Toms River, New JerseyPrivate
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Lakewood, New JerseySemi-Private4.33333333333
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Toms River, New JerseyPublic/Municipal3.254
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Lakewood, New JerseyPublic4.03270214431036
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Lakewood, New JerseyPublic4.03270214431036
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Brielle, New JerseyPrivate
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Lakehurst, New JerseyPrivate
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