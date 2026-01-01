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New Jersey Golf Guide

New Jersey By The Numbers

338 courses | 79983 reviews

New Jersey Review Stats

Average Rating

4.0
4.0
Total 79983 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
166
3-4 Stars
67
2-3 Stars
15
1-2 Stars
7
N/A
47
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
3.8
Avg. Value for the Money
4.1
Avg. Pace of Play
4.2
Avg. Staff Friendliness
4.3
Avg. Course Conditions
4.0

Featured New Jersey Destinations

North Cape GC: Aerial view
Cape May
Courses: 14
Reviews: 1157
Located at the southern-most tip of New Jersey, Cape May is nestled ocean-side with great views, vibes, and even better food. There’s plenty of options when it comes to exploring out on the water. Head over to the Pier 47 Marina to rent a boat that can accommodate up to 10 passengers.
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Spotlight

Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
Knoll West CC
Knoll West Country Club
Parsippany, New Jersey
Semi-Private
4.8783592645
102
Write Review
The Architects GC: #8
The Architects Golf Club
Phillipsburg, New Jersey
Semi-Private
4.7844283376
612
Write Review
Heron Glen GC: #5
View Tee Times
Heron Glen Golf Course
Ringoes, New Jersey
Public/Municipal
4.7505021895
875
Write Review
Atlantic City CC: #4
Atlantic City Country Club
Northfield, New Jersey
Public
4.7466666667
75
Write Review
Neshanic Valley GC
View Tee Times
Neshanic Valley Golf Course - Meadow/Ridge Course
Neshanic Station, New Jersey
Municipal
4.6814683653
1163
Write Review
Neshanic Valley GC
View Tee Times
Neshanic Valley Golf Course - Lake/Ridge Course
Neshanic Station, New Jersey
Municipal
4.6814683653
1163
Write Review
Neshanic Valley GC: Clubhouse
View Tee Times
Neshanic Valley Golf Course - Meadow/Lake Course
Neshanic Station, New Jersey
Municipal
4.6814683653
1163
Write Review
Galloping Hill GC: Clubhouse
View Tee Times
Galloping Hill Golf Course - Learning Center 9
Kenilworth, New Jersey
Public
4.6789261671
158
Write Review
Neshanic Valley GC: Clubhouse
View Tee Times
Neshanic Valley Golf Course - Academy Course
Neshanic Station, New Jersey
Municipal
4.6643552526
103
Write Review
Town & Country GL
Town & Country Golf Links
Woodstown, New Jersey
Public
4.6470588235
18
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Great Gorge at Mountain Creek Resort - Lake: #8
View Tee Times
Great Gorge Golf Club - Lake/Quarry Course
McAfee, New Jersey
Public/Resort
4.2593244118
1113
Write Review
Great Gorge GC: Simulator
View Tee Times
Great Gorge Golf Club - Quarry/Rail Course
McAfee, New Jersey
Public/Resort
4.2593244118
1113
Write Review
Great Gorge at Mountain Creek Resort - Rail #3
View Tee Times
Great Gorge Golf Club - Rail/Lake Course
McAfee, New Jersey
Public/Resort
4.2593244118
1113
Write Review
Eagle Ridge GC - Links: #22
View Tee Times
Eagle Ridge Golf Club - Links Course
Lakewood, New Jersey
Public
4.0327021443
1036
Write Review
Eagle Ridge GC
View Tee Times
Eagle Ridge Golf Club - Pines Course
Lakewood, New Jersey
Public
4.0327021443
1036
Write Review
5th green at Warrenbrook
View Tee Times
Warrenbrook Golf Course
Warren, New Jersey
Public
3.6933271332
586
Write Review
Pinch Brook GC
View Tee Times
Pinch Brook Golf Course
Florham Park, New Jersey
Public
3.915899289
479
Write Review
Farmstead GCC - Valleyview/Lakeview
View Tee Times
Farmstead Golf & Country Club - Valleyview/Lakeview Course
Lafayette, New Jersey
Semi-Private
4.4458616423
867
Write Review
Farmstead GCC - Clubview/Valleyview
View Tee Times
Farmstead Golf & Country Club - Clubview/Valleyview Course
Lafayette, New Jersey
Semi-Private
4.4458616423
867
Write Review
Farmstead GCC - Lakeview/Clubview
View Tee Times
Farmstead Golf & Country Club - Lakeview/Clubview Course
Lafayette, New Jersey
Semi-Private
4.4458616423
867
Write Review

New Jersey Golf Courses By Location

New Jersey Golf Resorts

  • Bay Course at Stockton Seaview Hotel & Golf Club - 14th
    Seaview, A Dolce Hotel
    Galloway, New Jersey
    Seaview, A Dolce Hotel, was founded in 1914 as an exclusive country club. It has a long history of hosting professional golfers, presidents, rock stars and celebrities. In 1942, Sam Snead won the PGA Championship on a combination of holes of what is now Seaview's Pines and Bay courses. The Bay course, a regular host of the LPGA Tour, delivers the…
  • Vineyard Golf at Renault - hole 7
    Renault Winery Resort & Golf
    Egg Harbor City, New Jersey
    As a New Jersey State Historical site, the Renault Winery Resort & Golf is one of the oldest continuously operating miners in the United States. The resort has matured into a popular wedding site with seven venue choices, gardens, Chateau Hotel, House of Renault Restaurant, Renault Winery & Champagne House and the Vineyard National Golf Course.
  • Sea Oaks CC
    LBI National Golf & Resort
    Little Egg Harbor Township, New Jersey
    Formerly known as Sea Oaks Golf Resort.

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