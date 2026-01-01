New Jersey Golf Guide
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Located at the southern-most tip of New Jersey, Cape May is nestled ocean-side with great views, vibes, and even better food. There’s plenty of options when it comes to exploring out on the water. Head over to the Pier 47 Marina to rent a boat that can accommodate up to 10 passengers.
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New Jersey Golf Resorts
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Galloway, New JerseySeaview, A Dolce Hotel, was founded in 1914 as an exclusive country club. It has a long history of hosting professional golfers, presidents, rock stars and celebrities. In 1942, Sam Snead won the PGA Championship on a combination of holes of what is now Seaview's Pines and Bay courses. The Bay course, a regular host of the LPGA Tour, delivers the…
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Egg Harbor City, New JerseyAs a New Jersey State Historical site, the Renault Winery Resort & Golf is one of the oldest continuously operating miners in the United States. The resort has matured into a popular wedding site with seven venue choices, gardens, Chateau Hotel, House of Renault Restaurant, Renault Winery & Champagne House and the Vineyard National Golf Course.
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Little Egg Harbor Township, New JerseyFormerly known as Sea Oaks Golf Resort.