Galloway, New Jersey

Seaview, A Dolce Hotel, was founded in 1914 as an exclusive country club. It has a long history of hosting professional golfers, presidents, rock stars and celebrities. In 1942, Sam Snead won the PGA Championship on a combination of holes of what is now Seaview's Pines and Bay courses. The Bay course, a regular host of the LPGA Tour, delivers the…