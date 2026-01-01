Clifton Golf Guide
Clifton Golf Courses
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Clifton, New JerseyPrivate
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Clifton, New JerseyPrivate
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Clifton, New JerseyPrivate
Golf Courses Near Clifton
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Glen Ridge, New JerseyPrivate5.01
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Bloomfield, New JerseyPrivate5.03
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Belleville, New JerseyPublic/Municipal4.0675990676435
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West Orange, New JerseyPrivate
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West Orange, New JerseyPrivate
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West Orange, New JerseyPrivate
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West Orange, New JerseyPrivate
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North Caldwell, New JerseyPrivate
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West Orange, New JerseyPrivate5.01
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Essex Fells, New JerseyPrivate4.52
See Also
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