Newton Golf Guide
Newton Golf Courses
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Newton, New JerseyPrivate0.00
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Newton, New JerseyPublic3.613333333375
Golf Courses Near Newton
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Lafayette, New JerseySemi-Private
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Lafayette, New JerseySemi-Private
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Lafayette, New JerseySemi-Private
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Sparta, New JerseyPrivate5.01
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Sparta, New JerseySemi-Private4.4640661907695
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Stanhope, New JerseyPublic2.02
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Branchville, New JerseyPublic2.01
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Allamuchy, New JerseyPrivate4.52
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Franklin, New JerseyPrivate4.01
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Franklin, New JerseyPublic/Resort4.2335843428551
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